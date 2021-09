Alsenese - Il Cervo 3 - 3 | Botta e risposta che vale un punto a testa

Primo tempo equilibrato tra Alsenese e Il Cervo. A passare in vantaggio sono stati i padroni di casa al 10' sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Al 25' è arrivato poi il pareggio per Il Cervo che ha approfittato di un errore difensivo degli avversari per rubare palla, poi Pagano da fuori area ha calciato in rete. Il primo tempo è terminato sull'1-1. Nella ripresa, dopo dieci minuti, Il Cervo è rimasto in inferiorità numerica per l'espulsione dell'autore del gol dopo la seconda ammonizione. Nonostante l'uomo in meno, gli ospiti sono riusciti a passare in vantaggio al 70' con Aureli che, partito sul filo del fuorigioco, ha insaccato un lancio dalle retrovie di Mercadanti. Solo cinque minuti dopo l'Alsenese ha trovato il pareggio che viene di nuovo ribaltato all'80' quando i ragazzi di mister Ferrari trovano un gol fotocopia del precedente, con Aureli che davanti alla porta lascia però il pallone a Marco che segna il 3-2. All'ultimo secondo di partita, al 95', l'Alsenese ha trovato il pareggio che ha consegnato un punto a testa dopo una gara molto combattuta.