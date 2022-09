Alsenese - Solignano 4 - 2 | I parmensi riescono a ribaltarla, poi tornano sotto

Squadra in casa

Squadra in casa Alsenese

Torna alla sconfitta il Solignano che rimane fermo ad un punto dopo il 4-2 maturato questo pomeriggio in casa dell’Alsenese. Il vantaggio è arrivato 20’ per i piacentini che sono andati a segno con Ghelfi. Poi i parmensi hanno trovato il pareggio al 35’ con Palumbo e nella ripresa hanno anche ribaltato il risultato al 53’ con Alinovi. Solo sette minuti più tardi però Sutera ha pareggiato i conti e al 66’ l’Alsenese è tornato in vantaggio con la rete di Barbarini. A chiudere il risultato è stato poi il gol che è valso la doppietta a Sutera all’86’.