Alsenese - Team Traversetolo 1 - 0 | Rosanero sempre ultimi

Non riesce a trovare punti il Team Traversetolo che perde anche in casa dell’Alsenese e rimane ultimo in classifica fermo a cinque punti alle spalle di Solignano e Brescello, sconfitte a loro volta da Terme Monticelli e Carignano. A decidere l’incontro tra i piacentini e i rosanero è stata la rete di Hataway. I parmensi non sono poi riusciti a mettere a segno le occasioni create con una reazione che non è bastata a recuperare il risultato.