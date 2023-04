Alsenese - Terme Monticelli 1 - 1 | Biancocelesti ancora ai play out

Ancora aperti i giochi per il Terme Monticelli che questa sera, dopo il pareggio per 1-1 contro l’Alsenese, sarebbe ai play out contro Il Cervo che ha perso lo scontro diretto in casa del Fornovo Medesano. Il match in casa dei piacentini è stato molto teso e bloccato nel primo tempo.

Nella ripresa le squadre hanno tentato di spingere un po’ di più, ma sembrava che si andasse verso il pareggio a reti inviolate. Nel finale poi il match si è acceso e all’84’ i padroni di casa hanno trovato il vantaggio con Luca Barbarini, ma solo tre minuti più tardi gli ospiti hanno pareggiato i conti con Cortellazzi e il match è terminato poi 1-1.