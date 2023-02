Alsenese - Tonnotto San Secondo 0 - 1 | I tuttineri salgono al quarto posto

Squadra in casa

Torna alla vittoria il Tonnotto San Secondo che riprende la marcia all’interno dei play off sorpassando anche la Bobbiese e portandosi così al quarto posto con 31 punti. Sul campo dell’Alsenese la gara è tutt’altro che scontata e i tuttineri faticano a sbloccare il risultato nonostante i numerosi tentativi. A risolvere quindi il problema è Matteo Terranova che al 78’ mette a segno la rete di una importantissima vittoria in chiave play off.