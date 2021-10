Alsenese - Viarolese 1 - 0 | Gli azzurro-granata rimangono in fondo alla classifica

Ancora una sconfitta per la Viarolese che non riesce a lasciare l’ultimo posto in classifica con un solo punto in otto partite. Il match in casa dell’Alsenese non porta punti alla squadra parmense che riesce a resistere per tutto il primo tempo contro una squadra che ha ambizioni di promozione e anche nella ripresa sembrano mettersi bene le cose per riuscire ad agguantare un pareggio importantissimo. Ad avere tante occasini sono i padroni di casa che sprecano tanto e vanno speeso vicino al vantaggio. Dopo un’ora di gioco le reti però sono ancora inviolate, ma all’83’, quando ormai sembrava deciso l’incontro, è arrivato il gol di Cerati che ha deciso il match in favore dell’Alsenese. I parmensi avranno l’occasione per rifarsi domenica prossima nel derby in casa del Fornovo Medesano.