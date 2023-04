Anzolavino - Borgo San Donnino 0 - 1 | E' festa grande: si torna in D!

Torna in Serie D il Borgo San Donnino dopo un campionato strabiliante in cui ha rincorso le modenesi fino a raggiungerle e poi sorpassarle. Sono dieci i punti ora dalla seconda, con una partita in meno, a tre giornate dalla fine. Contro l’Anzolavino è finita 1-0 per i biancazzurri.

Il primo tempo è quasi completamente a tinte biancoblù: la squadra ospite ha il pallino del gioco in mano fin dal fischio d’inizio e gioca stabilmente nella metà campo avversaria. La prima occasione della gara arriva dopo appena trenta secondi con un cross basso da sinistra di Lorenzani verso Alfieri, che a due passi dalla linea di porta manca la deviazione verso lo specchio della porta.

Al 15’, nel giro di pochi istanti, ci provano sia Lorenzani che Casarini, ma in entrambe le circostanze si salva la retroguardia bolognese. Al 21’ arriva il meritato vantaggio della formazione di Rastelli: Abelli entra in area e mette palla al centro nella zona di Alfieri che di prima devia alle spalle di Roccia, realizzando la rete dello 0-1.

La frazione prosegue col Borgo San Donnino alla costante ricerca del raddoppio, sfiorato per due volte da Ferretti, che al 23’ impatta con poca precisione davanti al portiere e al 28’ conclude in diagonale sull’esterno della rete.

Il copione non cambia nella seconda metà di gara: l’Anzolavino rinuncia alla fase offensiva per proteggere la propria area di rigore, il Borgo San Donnino affonda con discreta continuità senza tuttavia riuscire a centrare la via del raddoppio.

Le opportunità più importanti arrivano nel finale: al 71’ Alfieri calcia di poco a lato alla sinistra di Roccia, mentre all’80’ lo stesso portiere dell’Anzolavino è bravo a respingere un tiro di Martinez imbeccato da Delporto. Dopo quattro minuti di recupero, il Borgo San Donnino può finalmente far festa per il meritato ritorno in Serie D.