Anzolavino - Colorno 0 - 5 | Goleada per i gialloverdi

Vittoria imperiosa per il Colorno che sul campo dell’Anzolavino si è imposto con un netto 5-0, mettendo ancora più in difficoltà in classifica i padroni di casa. Ad aprire le danze è stato Bandaogo al 14’, poi solo tre minuti più tardi ha raddoppiato Ghirardi.

Solo una squadra in campo e allora al 22’ è arrivato già il 3-0 con Altinier. Doppietta poi per Bandaogo al 35’ e poker nel primo tempo. Nella ripresa ancora partenza forte dei gialloverdi hanno dilagato con la quinta rete segnata da Malivojevic al 49’, poi gli ospiti hanno controllato fino al triplice fischio il larghissimo vantaggio acquisito.