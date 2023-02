Anzolavino - Piccardo Traversetolo 0 - 3 | Vittoria netta per i gialloneri

Bella e meritata vittoria per la Piccardo Traversetolo che raggiunge con i tre punti di oggi il Colorno (sconfitto in casa dell’Agazzanese) in classifica. Sul campo dell’Anzolavino non c’è storia e i gialloneri, nonostante l’inferiorità numerica, riescono ad imporsi per 3-0 sbloccando il risultato al 33’ con il rigore trasformato da Notari.

Nella ripresa parte ancora bene la squadra ospite che trova il raddoppio con Maselli al 66’. Ora la Piccardo controlla il doppio vantaggio e trova anche la gioia finale del tris quando Rizzitelli all’87’ buca ancora una volta la rete dei bolognesi.