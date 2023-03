Arcetana - Borgo San Donnino 0 - 0 | Biancazzurri bloccati in terra reggiana

Squadra in casa

Squadra in casa Arcetana

Non va oltre il pari il Borgo San Donnino sul campo dell’Arcetana, ma anche le inseguitrici pareggiano e rimangono a distanza. Il primo tempo è molto equilibrato e all’8’ arriva la prima occasione con Lorenzani che appoggia per Rossi in area, ma la conclusione esce di poco.

Due minuti più tardi gli ospiti ci riprovano con un traversone di Bisagni per Alfieri che di testa non trova la porta. Salvataggio di Carpio al 26’ su Setti, poi si fanno vedere per la prima volta anche i padroni di casa con Lusoli al 31’ con un colpo di testa su corner, ma il pallone finisce sull’esterno della rete. Ancora un paio di azioni del San Donnino nel finale di primo tempo, poi di passa alla ripresa.

Sono sempre i biancazzurri a fare la partita, ma né Caniparoli prima, né Billone dopo, riescono a sbloccare il risultato. Clamoroso gol sbagliato al 73’ da Caniparoli che davanti a Giaroli preferisce servire Delporto anticipato però dal portiere avversario. Continua a spingere la squadra ospite, senza però riuscire a sbloccare il risultato e il finale è 0-0.