Arcetana - Felino 0 - 2 | Tre punti importanti per i rossoblù

Torna alla vittoria il Felino che sorpassa in classifica la SanMichelese portandosi in quartultima posizione, a soli tre punti dal Campagnola quintultimo. In casa dell’Arcetana i rossoblù giocano una partita convincente, chiusa già prima che il cronometro segnasse i venti minuti di gara. A sbloccare il risultato dopo appena due minuti di gioco è stato Corbelli che ha indirizzato la partita già nella direzione giusta per i suoi. Al 18’ poi è stato il figlio d’arte Iaquinta e raddoppiare, chiudendo di fatto già il risultato. A niente sono serviti gli assalti dell’Arcetana che ha dovuto cedere di fronte ad un Felino determinato a portare a casa questa vittoria.