Arcetana - Fidentina 0 - 0 | Tanto nervosismo nella ripresa e nessun gol

Squadra in casa

Squadra in casa Arcetana

La Fidentina ha strappato un punto ad Arceto dopo una gara piuttosto accesa, soprattutto dal punto di vista degli animi. Nel primo tempo è stata la squadra di casa a fare la partita e ad avere le due occasioni migliori prima con Lusoli che rimedia però solo un corner al 18’ e poi con Travagliati al 39’ quando il giocatore di casa ha sbagliato solo davanti a Ghiretti.

Nel finale di primo tempo tentativo anche per la Fidentina con Varani che di testa ha provato a sorprendere Giaroli senza riuscire. Ad inizio ripresa l’Arcetana è rimasta in inferiorità numerica per l’espulsione di Sekyere. Nonostante questo i reggiani sono riusciti a fare la partita rischiando solo al 68’ quando Pellegrini da posizione ravvicinata è andato al tiro, mettendo la palla fuori di pochissimo.

Si è scaldato poi il clima e nel finale è nato un parapiglia calmato solo dopo un paio di minuti con le espulsioni del vice allenatore dell’Arcetana Felicani e del preparatore dei portieri granata Palmucci. Il match è terminato poi a reti inviolate.