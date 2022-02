Arcetana - Fidentina 1 - 1 | I granata la riprendono al 94'

Squadra in casa

Squadra in casa Arcetana

Un punto a testa per Arcetana e Fidentina che avevano come obiettivo quello di allontanarsi il più possibile dalla zona play out. Il primo tempo è piuttosto acceso ed equilibrato, con occasioni da entrambe le parti, la più importante è però quella che parte dai piedi di Scappi al 27’ quando su punizione la palla termina fuori di pochissimo.

Nella ripresa i ritmi si abbassano e le occasioni vengono a mancare, fino a quando al 67’ l’Arcetana trova il gol del vantaggio con Greco che ci prova da posizione defilata e batte il portiere granata. Cerca la reazione la squadra parmense, ma al 73’ la situazione peggiora ancora quando Scappi viene espulso per fallo da ultimo uomo e lascia i suoi in dieci. Non si arrendono però fino all’ultimo gli ospiti e al 94’ trovano il gol del pareggio ormai insperato: Visconti calcia un corner invitante e Pasaro, appostato davanti alla rete, spinge il pallone alle spalle di Giaroli.