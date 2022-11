Arcetana - Piccardo Traversetolo 0 - 1 | I gialloneri pungono all'ultimo minuto

Vittoria in extremis per la Piccardo Traversetolo che comincia a scalare con continuità la classifica. Sul campo dell’Arcetana non succede nulla nel primo tempo, con le due squadre brave ad annullarsi a vicenda. Nella ripresa invece sono i gialloneri ad entrare in campo con la convinzione di voler sbloccare il risultato, ma i tentativi sono spesso imprecisi.

Al 25’ i parmensi colpiscono un palo con Boselli che ci prova di testa e poco dopo le cose si fanno complicate per la Piccardo che rimane in inferiorità numerica quando Lorusso viene punito con la seconda ammonizione di giornata e deve lasciare il campo. Prova ad approfittarne allora l’Arcetana che conquista una serie di calci d’angolo consecutivi, nessuno di questi però sfruttato a dovere.

Nel recupero la partita si accende: prima la Piccardo si fa sorprendere da Dodi che arriva sul fondo e mette in mezzo per Marino il quale incredibilmente calcia alto; capovolgimento di fronte e gli ospiti conquistano una punizione dal limite. A battere va Laribi che disegna una traiettoria perfetta e regala tre punti insperati ai suoi.