Arcetana - Piccardo Traversetolo 1 - 0 | Gialloneri sconfitti e sorpassati dal Rolo

Risultato a sorpresa al ‘Comunale’ di Arceto dove i padroni di casa si sono imposti per 1-0 sulla Piccardo Traversetolo che ha perso il secondo posto in classifica. A decidere il match è stato il gol di testa al 17’ di Zito che, appostato sul secondo palo, ha messo in rete un bel cross proveniente dalla destra. La reazione dei gialloneri è arrivata subito e la squadra di Parma ha cercato fino al 90’ di recuperare il risultato creando un numero incredibile di occasioni, ma il gol non è arrivato. I reggiani hanno approfittato dell’unica occasione del match per conquistare tre punti importantissimi che li hanno portati a soli due punti dagli avversari e nei pressi della zona play off.