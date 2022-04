Arcetana - Salsomaggiore 2 - 0 | Caduta dei gialloblù in terra reggiana

Sconfitta per il Salsomaggiore che, raggiunta la salvezza con grande anticipo e impegnato nell’importante semifinale di Coppa Italia Eccellenza, cade in casa dell’Arcetana che cercava invece ancora punti per la tranquillità. I biancoverdi hanno sbloccato il risultato già al 5’ con Cavoli, mantenendo poi il vantaggio con tranquillità per tutto il primo tempo. La reazione del Salso non è bastata a impensierire i padroni di casa che all’87’ hanno raddoppiato chiudendo definitivamente i giochi con Leoncelli.