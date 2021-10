Athletic Carpi - Borgo San Donnino 2 - 1 | I Biancazzurri si fanno rimontare nella ripresa

Esce sconfitto dal 'Cabassi' il Borgo San Donnino che passa in vantaggio al 15', poi nella ripresa subisce due reti. A passare in vantaggio dopo un quarto d’ora di gioco sono gli ospiti con Vecchi che, due minuti dopo aver servito un bel pallone a Rossi il cui tiro viene bloccato sulla linea di porta, riesce in un’azione personale che lo porta al tiro dai venti metrici sinistro a incrociare e Ferretti non può arrivare sul pallone. Reagisce subito il Carpi che già nel primo tempo crea due nitide occasioni da gol: la prima con Lordkipanidze che calcia bene ma trova un compagno di squadra a sbarrargli la strada e la seconda con Walker che di testa, da distanza ravvicinata, impegna Frattini sugli sviluppi di una punizione. Negli spogliatoi si va sullo 0-1, ma quando si rientra in campo i biancorossi continuano a spingere e al 55’ arriva il pareggio: Bolis va a calciare una punizione dal limite e trova una traiettoria imprendibile per Frattini. L’Athletic Carpi non si accontenta e al 79’ riesce a ribaltare il risultato quando Serrotti ruba un pallone in area a Soregaroli e lesto lo calcia in rete sul secondo palo, lasciando Frattini immobile.