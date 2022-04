Bagnolese - Borgo San Donnino 0 - 0 | Un punto che non serve a nulla

Il Borgo San Donnino rimane ancora ultimo dopo il pareggio a reti inviolate ottenuto in casa della Bagnolese nel match giocato ieri pomeriggio. Nel primo tempo non ci sono grandi emozioni, con le due squadre che cercano più che altro di studiarsi e attente a non prendere gol. Il primo tentativo per i biancazzurri arriva al 42’ su corner di Abelli: Soregaroli ci arriva di testa, ma manda di poco alto sulla traversa. Nella ripresa il gioco è più nervoso e le occasioni create sono troppo imprecise. All’83’ il Borgo rimane in inferiorità numerica per l’espulsione di Finocchio che protesta troppo e si finisce così sullo 0-0.