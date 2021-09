Escono al turno preliminare di Coppa Italia i ragazzi del Borgo San Donnino che cominciano così con una sconfitta l’avventura nel mondo della Serie D. Non succede molto nei primi venti minuti, con i parmensi che non sfigurano creando anche buone occasioni, la migliore al 21’ conche si trova a due passi da Corradi e sbaglia a calciare. Al 28’ il match viene sbloccato quando Cortesi della Bagnolese arriva in area in velocità e Frattini lo travolge per bloccarlo causando così un calcio di rigore: sul dischetto è andato Buffagni che di destro calcia bene e Frattini riesce solo a sfiorare il pallone prima di vederlo entrare in porta alla sua destra. I barghigiani reclamano un rigore sul finire di primo tempo per un tocco di mano di, ma l’arbitro lascia correre. Nella ripresa reagisce bene la squadra ospite che attacca senza riposo, ma non arriva il gol e così nemmeno il passaggio del turno. Negli ultimi minuti arriva anche l’espulsione per Abelli e per mister Baratta. Ora testa al campionato al via domenica prossima contro il Mezzolara.