Bagnolese - Salsomaggiore 1 - 0 | Gialloblù in svantaggio rimangono in nove

Squadra in casa U.S. Bagnolese

Nella giornata di ieri, posticipata a causa delle elezioni politiche, è stato giocato il quinto turno del Girone D di Serie D. Giornata da dimenticare per il Salsomaggiore che è uscito sconfitto di misura dal campo della Bagnolese e ha terminato la partita in nove uomini per le espulsioni di Aissaoui al 56’ per doppia ammonizione e di Coulibaly all’80’ per condotta violenta.

Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa è arrivato il vantaggio - alla fine decisivo - dei padroni di casa con Maran che al 54’ è stato servito a due passi dalla porta e non ha sbagliato il colpo vincente. Due minuti dopo la prima espulsione per i termali ha compromesso la possibilità di rimonta e il match è terminato così per 1-0.