Bagnolese - Salsomaggiore 2 - 1 | Gialloblù fuori dalla Coppa Italia

Squadra in casa Bagnolese

Sconfitta amara per il Salsomaggiore nel turno preliminare di Coppa Italia di Serie D. I gialloblù terminano così il loro cammino in coppa dopo la prima uscita ufficiale della stagione. A sbloccare il risultato sono proprio i termali che giocano una buona partita e all’11’ trovano il vantaggio con Montesi. Al 25’ la Bagnolese conquista poi un rigore trasformato da Ferrara e due minuti più tardi Cocconi ribalta il risultato. Nel finale i parmensi vanno vicinissimi ad agguantare il pareggio che permetterebbe di andare ai supplementari, ma non riescono a trovare il gol.

BAGNOLESE: Auregli, Capiluppi, Uni (10’st Vezzani), Rustichelli, Bertozzini, Cocconi, Calabretti, Bruno, Tzevetkov (13’st P. Ferrara), S. Ferrara (40’st Saccani), Parracino (42’st Mercadante). A disp.: Cavallini, Marino, Sidibe, Marani, Bonacini. All.: Gallicchio.

SALSOMAGGIORE: Galletti, Morigoni, Lasagni (1’st Aissaoui), Orlandi, Furlotti (13’st Bran), Montesi, Brunani, Soumahoro (19’st Pedretti), De Sagastizabal (13’st Cappadonna) Berti, Coulibaly (40’st Leoni). A disp.: Agazzi, Ziliotti, Habachi, Cappadonna. All.: Cristiani.

ARBITRO: sig. Gravotta di Città di Castello,

RETI: pt 11’ Montesi, 25’ rig. S. Ferrara, 28’ Cocconi

NOTE: ammoniti Uni, P. Ferrara; Bran, Aissaoui.