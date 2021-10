Baiso Secchia - Sorbolo 2 - 1 | Primo tempo equilibrato, decide un rigore al 55'

Doppietta di Barozzi per il Baiso Secchio che non lascia scampo ad un buon Sorbolo

Il Sorbolo esce sconfitto dal match giocato in casa del Baiso Secchia. Nel primo tempo c’è un botta e risposta velocissimo al quarto d’ora quando Barozzi porta in vantaggio i padroni di casa e solo un minuto più tardi, al 16’, Roma pareggia i conti per i rossoblù. Nel primo tempo si battaglia per all’intervallo si va sull’1-1. Nella ripresa poi entra meglio campo la squadra di casa che al 55’ torna in vantaggio con Barozzi che segna un rigore che vale la doppietta personale e il Sorbolo non riesce a recuperare subendo così una sconfitta.