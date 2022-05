Baiso Secchia - Terme Monticelli 2 - 2 | I biancocelesti si giocano tutto all'ultima

Manca ancora l’appuntamento con la salvezza il Terme Monticelli che pareggia in casa del Baiso Secchia e rimane ancora in lotta per evitare i play out. Nella prossima giornata lo scontro diretto con il Guastalla dovrà terminare o con una vittoria o con un pareggio per poter festeggiare senza dover guardare i risultati di Montecchio e Castellarano.

In terra reggiana questo pomeriggio il match è rimasto in equilibrio per tutto il primo tempo, terminato a reti inviolate, poi nella ripresa i biancocelesti sono passati in vantaggio di due reti e si sono poi fatti recuperare nel giro di pochi minuti. Al 47’ è stato Orlandi a sbloccare il risultato, poi al 57’ Bedogni ha siglato il raddoppio. Al 61’ però Bonicelli ha accorciato le distanze e al 63’ è arrivato il pareggio dei padroni di casa firmato da dallo stesso Bonicelli su rigore.