Barillà gioca Parma-Reggina: "Io, Gervinho e quel gruppo fantastico. Così abbiamo vinto la Serie B"

"Il Parma rimarrà sempre nel mio cuore, ma io sono reggino. La Reggina è casa mia e spero non si offenda nessuno se dico che...". Cosa? "Niente, speriamo che entrambe le squadre alla fine riescano a centrare la Serie A". Antonino Nino Barillà è un ex di lusso, ha l'anima amaranto ma se si guarda meglio dentro scorge anche il giallo e il blu, li vede belli vivi come i suoi ricordi. Quando si parla di Parma, Nino apre uno scrigno profondo di ricordi, con dentro 81 presenze e 8 gol, un paio di questi pesantissimi.

Barillà, dove guarderà la partita sabato?

"A casa, con la famiglia e qualche amico".

Segue ancora il Parma?

"Certo: la squadra e la città saranno sempre nel mio cuore".

Nel Ducato tre stagioni belle intense.

"Sì, confermo. Sono stati tre anni splendidi dove ho conosciuto persone che tutt'ora sento. Giusto per farvi capire: con i ragazzi con cui vincemmo il campionato di Serie B abbiamo attivo ancora un gruppo su Whatapp. Di solito quando si cambia squadra quei gruppi si sciolgono, c'è gente che viene eliminata. Noi siamo tutti lì presenti a ridere e scherzare".

Chi è il più social?

"Fabio Ceravolo, comincia sempre lui".

Oltre a Ceravolo e altri, lei a Parma aveva stretto un grande rapporto con Gervinho.

"Con Gervinho c’è stata subito una buona affinità. Io dicevo sempre a lui: 'Dalla metà campo in poi, quando facciamo la fase difensiva, non tornare. Ci penso io! E questo gli permetteva di essere più lucido in avanti. Tutti abbiamo visto i risultati che ha prodotto".

Per vincere il campionato, di solito si dice che c'è bisogno di un gruppo affiatato, del resto.

"Come dicevo prima avevamo un fantastico gruppo e la Serie B l'abbiamo vinta grazie a quel gruppo che si era creato, con una società fatta da gente che ha dato tutto per il Parma, con un allenatore bravo come D’Aversa e un direttore sportivo come Daniele Faggiano che badava al sodo. Se ci sono questi ingredienti è più facile arrivare all'obiettivo".

La festa promozione?

"Mi creda: siamo stati l'unico gruppo che ha coinvolto davvero tutti: la festa promozione l'abbiamo fatta con le famiglie. Eravamo troppo uniti, sempre. Uscivamo sempre insieme con le nostre mogli. Ma lei ha presente? Le cene di 50 persone, indimenticabili. Non c'era uno del gruppo che diceva 'no, non vengo'. Pensi che alla fine eravamo riusciti a coinvolgere anche Gervinho, che di solito era uno che amava starsene un po' più isolato senza rotture di scatole, mettiamola così. Stavamo davvero bene insieme, una meraviglia".

Che cos'è per lei la Reggina?

"Reggina è casa mia, la città dove sono nato e la squadra che mi ha permesso di confrontarmi con tanti campioni. Sabato sarà una bellissima partita tra due squadre forti che lotteranno fino alla fine per un posto in paradiso, mi auguro".

Glielo chiedo: chi vince?

"(Ride ndc). Sono sincero: nonostante io abbia trascorso anni splendidi a Parma, io sono reggino e amo la mia squadra: spero possa vincere la Reggina, l'ho detto".

Viva la sincerità. E' pronto per tornare a giocare a calcio?

"Non vedo l'ora. Adesso mi sto allenando in attesa di una chiamata per poter tornare in campo, anche se è un momento difficile. Con il supporto della famiglia e degli amici lo sto affrontando nel migliore dei modi cercando di farmi trovare pronto. Tornare presto in campo con un bel progetto serio è il mio obiettivo".

Si ricorda il soprannome che gli avevano dato qui a Parma?

"Indimenticabile. Un abbraccio grande ai tifosi del Parma da Nino 'peperoncino' ".