Bibbiano San Polo - Colorno 0 - 3 | A segno i 'tre tenori' gialloverdi nel primo tempo

Non c’è partita sul campo del Bibbiano San Polo dove il Colorno si impone con un netto 3-0, rimanendo però ancora un punto indietro rispetto al Cittadella capolista che ha vinto in casa della Modenese. A sbloccare il risultato per i gialloverdi è stato il solito Malivojevic che ha trasformato un rigore al 20’. Poi al 39’ è arrivato il raddoppio firmato da Altinier, mentre al 41’ il match era già chiuso quando Martinez ha messo a segno il tris. Nella ripresa i parmensi hanno solo dovuto controllare senza grandi patemi per portare a casa questi tre punti sperando in un passo falso dei modenesi.