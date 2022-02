Bibbiano San Polo - Salsomaggiore 0 - 0 | Squadre bloccate, il gioco non decolla

Squadra in casa

Squadra in casa Bibbiano-San Polo

Finisce a reti inviolate il match tra il fanalino di coda Bibbiano San Polo e il Salsomaggiore che ci prova ma non riesce a superare il muro dei reggiani. La prima mezzora è povera di emozioni, poi al 32’ i padroni di casa ci provano due volte con Lorenzani che da buona posizione non trova lo specchio della porta. Rispondono i parmensi al 36’ con Berti, servito da Habachi, che non trova il colpo vincente.

Continua a spingere il Salso, ma al 45’ la migliore occasione è per il Bibbiano ancora con Lorenzani che si trova solo davanti a Spanu e si fa ipnotizzare. Nella ripresa non decolla il gioco, con tante imprecisioni da entrambe le parti e nessuna vera occasioni. I tiri arrivano ma non trovano mai la porta e i portieri rimangono sostanzialmente a guardare un match che termina poi a reti inviolate.