Bobbiese - Carignano 0 - 0 | Reti inviolate nello scontro diretto

Reti inviolate per il Carignano nello scontro diretto contro la Bobbiese. I giallorossi si fanno staccare così dalla Gotico Garibaldina, uscita vincente dall’anticipo del sabato contro il Vigolo Marchese; scappa anche la Pontenurese che si impone contro il Team Traversetolo.

Il match giocato sul campo della Bobbiese è stato piuttosto equilibrato, con le due squadre pronte a studiare le mosse degli avversari per non rischiare di subire. Il punto finale è un risultato che non soddisfa pienamente nessuna delle due, ma permette a entrambe di rimanere in zona play off.