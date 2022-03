Bobbiese - Carignano 1 - 1 | Scontro diretto finisce in pareggio

Termina in parità lo scontro diretto tra Bobbiese e Carignano che lottano per le zone alte della classifica. Le due squadre, ancora separate da quattro punti, sono rispettivamente quinta e terza in campionato, ormai troppo distanti dalle due capolista, il Castellana Fontana e il Tonnotto San Secondo. Nel match equilibrato di questo pomeriggio sul campo dei piacentini, a sbloccare il risultato è stato il Carignano che è andato in rete con Montali al 30’ per poi farsi raggiungere dai padroni di casa al 40’ con Franchi. Nella ripresa i ritmi sono calati e nessuna delle due squadre è riuscita a incidere.