Bobbiese - Felino 1 - 3 | Vittoria con vista play off

Squadra in casa

Squadra in casa Bobbiese

Si avvia verso una salvezza tranquilla e prova addirittura ad agganciare i play off il Felino che oggi ha vinto per 3-1 sul campo della Bobbiese portandosi a 32 punti, solamente due in meno degli avversari di giornata che sono attualmente quinti, mentre la quintultima è ormai a sette punti di distanza.

La prima mezzora di gioco è stata molto equilibrata anche se combattuta, ma a sbloccare il risultato è stato Lattuca al 37’ per i rossoblù. Nella ripresa ancora meglio i parmensi che hanno trovato il raddoppio a 55’ con Davighi e si sono poi fatti avvicinare al 76’ quando Rossi ha siglato la rete dei piacentini. Il Felino ha stretto i denti e al 95’ ha segnato anche la rete del tris con Mora.