Bobbiese - Fiore Pallavicino 2 - 1 | I parmensi accorciano le distanze nel finale, poi domina il nervosismo

Parte meglio la Bobbiese che nei primi minuti ha alcune occasini con Franchi costretto a uscire per infortunio alla mezzora. Al 20' i padroni di casa si vedono annullare un gol per fuorigioco poi, dopo il cooling break del 32', Scabini ha calciato senza troppe pretese, ma il portiere del Pallavicino si è fatto sfuggire la palla decretando il vantaggio per gli avversari. La partita, abbastanza equilibrata fino a quel momento, ha visto poi il Fiore Pallavicino rincorrere gli avversari. All'inizio della ripresa Bonomi ed Edouku si sono affrontati sulla destra e il secondo ha atterrato il primo regalando così un calcio di rigore alla Bobbiese e la possibilità di allungare ancora: sul dischetto è andato Jakimovski che non ha sbagliato e incrociando ha spiazzato il portiere degli ospiti. Ad accorciare le distanze è stato poi Lanzi che dalla sinistra ha calciato a giro sul secondo palo a cinque minuti dal termine. Il nervosismo poi ha fatto da padrone nei minuti finali, con tanti falli che hanno spezzato il gioco senza più dare la possibilità ai parmensi di creare azioni continuate per cercare il pareggio.