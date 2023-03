Bobbiese - Futura Fornovo Medesano 3 - 0 | Tonfo per i parmensi, si ritorna a guardare indietro

Il Fornovo Medesano scende in campo per una difficile trasferta e contro una formazione che si gioca la permanenza nella zona play off della classifica. I parmensi devono, dal canto loro, dare continuità alle ultime prestazioni e ai risultati positivi.

È la Bobbiese però a fare la partita sin dai primi minuti e al 15’ si porta in vantaggio con Scabini che raccoglie un cross dal fondo a centro area e la butta dentro. Al 40’ è Bongiorni a entrare in area palla al piede e a siglare il 2-0 per la Bobbiese. Finiscono sul 2-0 i primi 45’ minuti. Nella ripresa è ancora la squadra di casa che al 60’, in contropiede, si porta in avanti con Makaya e il match è chiuso sul 3-0.