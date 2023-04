Bobbiese - Il Cervo 2 - 2 | Un punto per la salvezza

Un punto per Il Cervo per continuare a sognare la salvezza diretta e muovere la classifica. Sul campo della Bobbiese è terminata per 2-2 con il vantaggio al 35’ dei parmensi che si sono portati avanti con Giuffrida, ma solo quattro minuti più tardi è stato Rossi su rigore a pareggiare i conti. Ribaltone poi al primo minuto della ripresa quando Cazzamalli ha portato in vantaggio i piacentini, ma al 90’ Il Cervo ha conquistato un rigore importantissimo trasformato da Benedini per il 2-2 finale.