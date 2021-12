Bobbiese - Il Cervo 2 - 4 | Colpaccio del Cervo che vede la salvezza più vicina

A Bobbio è una battaglia senza esclusione di colpi tra Bobbiese e Il Cervo, su un campo molto difficile e a tratti ghiacciato. A passare in vantaggio sono stati i padroni di casa quando al 5’ Arodotti ha effettuato un tiro-cross che è rimbalzato a terra prima che il portiere potesse prenderla e secondo il guardalinee il pallone era entrato completamente, così l’arbitro ha convalidato un gol molto dubbio. Al 10’ è arrivato subito però il pareggio degli ospiti: Mercadanti viene atterrato in area ed è rigore, sul dischetto va Giordani che si fa parare il tiro che non viene però trattenuto e Delnevo sulla ribattuta manda in rete.

Al 42’ una bella azione di Benedini porta al cross per Aurely che poco prima dell’intervallo ribalta il risultato. Nella ripresa la Bobbiese scende in campo molto nervosa e perde Jakimovski per somma di ammonizioni. Spinge allora Il Cervo che al 73’ allunga ancora con il gol che vale la doppietta per Aurely. Poco dopo i padroni di casa rimangono addirittura in nove per l’espulsione di Makaya, contestuale all’espulsione di Metitiero dalla panchina del Cervo per uno scambio di gentilezze tra i due.

Ora la Bobbiese è costretta a buttarsi in avanti per cercare di rimediare e i parmensi riescono a partire con un bel contropiede che viene poi trasformato dall’autogol di un difensore avversario. I piacentini riescono ad accorciare con un rigore procurato e trasformato da Franchi quando ormai è troppo tardi.