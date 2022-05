Bobbiese - Langhiranese 4 - 1 | Passivo pesante per i grigiorossi

Squadra in casa

Sconfitta per la Langhiranese nel campo della Bobbiese, ma i grigiorossi continuano a sperare nei play out. Partono bene i parmensi che vanno vicini al vantaggio dopo pochi minuti con Carletti che però calcia fuori di pochissimo. Poi Sutera e Dalla Fiora impegnano Serena, molto attento nelle due occasioni. Cresce allora la squadra di casa e trova la parata di Bonati con Scabini. Il match è in equilibrio, ma al 44’ i piacentini trovano il vantaggio quando Franchi, approfittando di una mischia, sblocca il risultato.

Nella ripresa i grigiorossi reagiscono ma, nel momento migliore, Franchi trova la rete del raddoppio al 65’ quando la difesa ospite è colpevole di una indecisione. La Langhiranese non si dà per vinta e continua a cercare di rimediare trovando la rete che accorcia le distanze all’80’ con Anarfi, poi Sutera sbaglia la palla del pareggio e nel recupero i padroni di casa hanno buon gioco a segnare anche il tris al 93’ con Jakimosky e il poker al 94’ con Costa.