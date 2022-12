Bobbiese - Solignano 2 - 1 | Parmensi di nuovo ultimi

Ancora una sconfitta per il Solignano che viene sorpassato in classifica da un Team Traversetolo a sorpresa vittorioso contro il Carignano e torna ad essere il fanalino di coda. In casa della Bobbiese i parmensi non riescono a trovare punti importanti per la salvezza. La rete di Palumbo non basta perché i piacentini decidono con la doppietta di Scabini e portano a casa la posta piena.