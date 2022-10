Bobbiese - Terme Monticelli 1 - 2 | Vittoria in rimonta nel finale per i biancocelesti

Vittoria del Terme Monticelli in casa della Bobbiese, tre punti d’oro che permettono ai biancocelesti di entrare in zona play off. Il primo tempo è stato molto equilibrato ed è terminato a reti inviolate. Nella ripresa a passare in vantaggio sono stati i padroni di casa con la rete di Guglielmetti al 49’. Sembrava ormai fatta per i piacentini, poi all’80’ è arrivato il pareggio da parte degli ospiti con Vecchiattini che due minuti più tardi ha messo a segno una doppietta personale regalando i tre punti ai suoi.