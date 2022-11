Bobbiese - Tonnotto San Secondo 1 - 0 | Tornano a cadere i tuttineri

Sconfitta per il Tonnotto San Secondo che si fa raggiungere dalla Bobbiese in classifica all’ultimo posto dei play off. Lo scontro diretto è stato deciso da Cazzamalli che ha siglato una rete al primo minuto di recupero del primo tempo tagliando le gambe ai parmensi che nella ripresa non sono più riusciti a reagire in modo da recuperare il risultato.