Bobbiese - Viarolese 2 - 3 | Prima vittoria stagione per i parmensi

Grande festa in casa Viarolese questa sera dopo che la squadra parmense ha trovato la sua prima vittoria in campionato, il secondo risultato utile della stagione, e lo ha fatto in casa di una potenza come la Bobbiese. Probabilmente questi tre punti non serviranno a salvare la compagine di Parma dalla retrocessione, ma la soddisfazione per questa bella vittoria rimane. A passare in vantaggio è proprio la Viarolese al 15’ con Vighi e prima dell’intervallo, al 45’, arriva anche il raddoppio firmato da Didiba Mboke.

Nella ripresa entrano più aggressivi i padroni di casa che riescono a recuperare trovando il pareggio con le reti di Franchi al 56’ e di Scabini al 75’. Ma la partita finisce solo quando l’arbitro fischia tre volte, così al 90’ Belfanti regala questa gioia inaspettata ai suoi segnando la rete della prima vittoria stagionale per la Viarolese.