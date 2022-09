Boretto - Borgo San Donnino 1 - 4 | Poker per i biancazzurri ancora primi in classifica

Ancora quattro reti messe a segno dal Borgo San Donnino che vince in casa del Boretto e rimane a pieni punti insieme a Cittadella, Virtus Castelfranco e Colorno. Parte forte la squadra biancazzurra che fin dai primi minuti crea occasioni pericolose, ma il vantaggio arriva solo al 40’ con il solito Delporto che insacca di testa un bel cross di Cautiero.

Nella ripresa il Borgo continua a spingere per chiudere la partita e il raddoppio viene firmato al 64’ da Martinez che calcia forte dal limite su corner di Abelli e trova prima il palo interno poi la palla schizza in rete. All’80’ contropiede vincente di Rossi che vale il 3-0 per gli ospiti e infine all’87’ il poker è firmato da Abelli che riceve da Marzoli e batte Zovi da posizione defilata. A tempo scaduto arriva il gol della bandiera per il Boretto firmato da Fanti.