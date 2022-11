Boretto - Fidentina 1 - 1 | Tutto in due minuti nello scontro salvezza

Lo scontro diretto salvezza tra Boretto e Fidentina è terminato con un pareggio che non fa contento nessuno. Nessuna delle due squadre riesce infatti a migliorare sensibilmente la classifica dopo l’1-1 maturato in terra reggiana. Il primo tempo è molto equilibrato e bloccato, con le squadre che sono molo attente a non andare in svantaggio. Nella ripresa sono i padroni di casa a sbloccare il risultato con Ouahero al 55’, poi solo due minuti più tardi i granata conquistano un rigore che viene trasformato da Pellegrini per l’1-1 finale.