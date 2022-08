Boretto - Piccardo Traversetolo 1 - 2 | I gialloneri rischiano, poi vincono al 94'

La Piccardo parte bene e vince il primo match stagionale in casa della neopromossa Boretto. La partita è piuttosto nervosa e bloccata in prima battuta, tanto che al 10’ i padroni di casa rimangono già in inferiorità numerica per l’espulsione di Ennamli che a gioco fermo calcia Laribi e l’arbitro lo vede. I gialloneri allora cercano di non perdere tempo e si fanno sotto anche se faticano a creare l’occasione veramente pericolosa. La prima arriva al 29’ quando una bella uscita di Zuccolini dà l’avvio ad un’azione spettacolare che libera Rizzitelli al cross sul quale Mangiarotti schiaccia di testa a botta sicura ma è bravissimo Zovi a negare il gol al capitano giallonero. Continuano a pressare i parmensi e trovano infine il gol al 32’ con Marmiroli che recupera una respinta corta della difesa avversaria e calcia forte nell’angolino alla destra di Zovi che non può fare nulla.

Nella ripresa gli ospiti sembrano voler controllare, ma sfiorano il raddoppio al 68’ con Dodi che di testa costringe Zovi ad una grande parata. Provano a farsi vedere poi gli uomini del Boretto che impegnano anche Broccoli in un salvataggio miracoloso su un tiro da fuori di Cabras. L’atteggiamento sazio della Piccardo induce i padroni di casa a buttarsi in avanti e all’88’ arriva il gol del pareggio con Sassi che di testa mette in rete un corner. Sembra aver sprecato tutto la squadra giallonera che riesce però a reagire nei minuti di recupero e al 94’ conquista un rigore trasformato da Notari che regala i tre punti alla Piccardo.