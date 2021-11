Boretto - Sorbolo 4 - 2 | Rossoblù due volte in vantaggio e poi rimontati

Non riesce a uscire dall’incubo il Sorbolo che perde anche in casa del Boretto subendo quattro reti. A passare in vantaggio sono i rossoblù che sembrano poter essere in giornata quando al 13’ Roma segna portando i suoi in vantaggio. La gioia dura però poco perché al 16’ Nyantakyi pareggia già i conti. Al 22’ nuovo vantaggio per i parmensi che ringraziano gli avversari per un autogol, ma al 30’ Ennamli ritrova per la seconda volta il pareggio. A pochi istanti dall’intervallo è poi Parmiggiani a mettere a segno il sorpasso per i reggiani che nella ripresa controllano e chiudono il risultato al 66’ con la doppietta di Ennamli.