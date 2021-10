Boretto - Terme Monticelli 1 - 1 | Traversa dei biancazzurri in pieno recupero

Primo tempo combattuto tra Boretto e Terme Monticelli, con i padroni di casa più pericolosi e determinati a cercare la vittoria che poteva significare primo posto in classifica. Già al 3’ ci provano i reggiani con Ennamli che non arriva per pochissimo su un bel pallone. Al 28’ sono ancora i padroni di casa a provarci con un colpo di testa di Bozzolini che termina alto di pochissimo. Il vantaggio tanto cercato arriva solo due minuti più tardi quando Ennamli va a calciare una punizione da discreta distanza e il tiro, potente e preciso, lascia De Ioanni impotente.

Prima occasione per il Terme Monticelli al minuto 38 con Setti che da distanza ravvicinata chiede il miracolo a Bonini. Il pareggio è nell’aria e al 42’ Randazzo atterra Cortellazzi provocando un calcio di rigore per gli ospiti: sul dischetto va Gualtieri che non sbaglia. Nei minuti di recupero la squadre di Liperoti segna ancora ma il gol viene annullato per fuorigioco. Nella ripresa mancano le emozioni e anche le occasioni, fino ai minuti di recupero quando i parmensi sfiorano la vittoria con Gualtieri che colpisce una traversa, poi la palla rimbalza a terra sulla riga ed esce.