Borgo San Donnino - Agazzanese 3 - 3 | I biancazzurri sprecano il doppio vantaggio

Termina con un pareggio per 3-3 l’accesissimo big match di giornata tra Borgo San Donnino e Agazzanese. Seconda e terza si sono sfidate con grande forza e a goderne, come da proverbio, è stata la terza, l’altra, ovvero il Cittadella che, vincendo contro la Vignolese, ha scavalcato parmense e piacentina portandosi al secondo posto.

Il primo tempo termina in parità sull’1-1, dopo 45’ giocati a viso aperto da entrambe le squadre che hanno commesso anche tanti errori. Parte più forte l’Agazzanese, poi col passare dei minuti cresce anche il Borgo che si fa pericoloso al 9’ con Rossi che calcia dal limite e trova Borges a deviare in corner. Si alternano poi le occasioni che non impensieriscono mai veramente, fino al 28’ quando i padroni di casa passano in vantaggio con Delporto che approfitta di una mischia in area per un comodo tap in.

Prova a spingere allora la squadra di Rastelli per chiuderla, ma al 41’ è l’Agazzanese ad andare a segno pareggiando con Barba che viene ben servito da Reggiani e scarica senza problemi in rete. Nella ripresa il Borgo ripassa avanti al 58’ con Rossi che riceve sul secondo palo una punizione di Martinez e la appoggia in rete. Cinque minuti dopo sembra fatta per i biancazzurri che trovano il tris con Delporto bravo ad anticipare un difensore avversario su cross di Abelli.

Ma il match non è finito e al 66’ Som commette un fallo in area su Forbiti concedendo un rigore ai piacentini: dal dischetto lo stesso Forbiti non sbaglia. A questo punto l’Agazzanese ci crede e al 79’ trova la rete del pareggio in contropiede con Daniello che viene dimenticato solo in area e può mandare in rete un traversone di Delfanti.