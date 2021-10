Borgo San Donnino - Aglianese 1 - 1 | Un altro pareggio casalingo per i biancazzurri

Ancora un pareggio per il Borgo San Donnino che ne colleziona quattro, di cui tre in casa. Contro l’Aglianese termina 1-1 con una beffa nel finale da parte degli ospiti. A passare in vantaggio sono i biancazzurri che partono meglio nel primo tempo creando alcune buone occasioni, in particolare al 16’ con Salami che impegna Ricco in una parata coi pugni; un minuto più tardi ci prova anche Lupoli di testa, ma ancora trova il portiere avversario attento.

Il risultato viene sbloccato solo al 45’ quando Rossi crossa per Salami che questa volta riesce a sorprendere Ricco da buona posizione. Nella ripresa entra più determinata la squadra neroverde e al 60’ Brega di destro impegna Frattini, poi al 74’, sugli sviluppi di un corner, Frattini riesce a respingere un pallone calciato dalla mischia formatasi in area, sul tap-in arriva però veloce Brega che da distanza ravvicinata batte il portiere borghigiano. Prende fiducia allora la squadra toscana che nel finale cerca in tutti i modi la vittoria, ma i parmensi riescono a resistere e conquistano un altro punto.