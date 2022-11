Borgo San Donnino - Anzolavino 1 - 0 | Biancazzurri in vetta alla classifica

Vince il Borgo San Donnino che aggancia la Virtus Castelfranco in vetta alla classifica del Girone A di Eccellenza. I biancazzurri si sono imposti sull’Anzolavino partendo forte fin dai primi minuti e mettendo in difficoltà gli avversari con tante occasioni che non sono state però trasformate.

Al 12’ si fa vedere anche la squadra bolognese con Caprino che tira bene, ma la difesa manda in corner. Riprende a macinare gioco poi il Borgo che con Martinez costruisce due ottime ripartenze, ma non sbatte ancora contro il muro dell’Anzolavino. Al 41’ Storchi va in rete, ma il gol viene annullato per fuorigioco.

Ad inizio ripresa è l’Anzolavino ad andare vicinissimo alla rete con Feze che trova la parata di Monteverdi sulla linea di porta. Al 53’ poi i biancazzurri riescono a sbloccare il risultato con Bernini che riceve da Storchi ad un passo dalla rete e mette la sfera alle spalle di Roccia. Continuano a cercare il raddoppio gli uomini di Rastelli che alla fine conquistano i tre punti di misura.