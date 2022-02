Borgo San Donnino - Atheltic Carpi 0 - 1 | Biancazzurri beffati nel finale

Match bloccato tra Borgo San Donnino e Athletic Carpi, con i fidentini chiusi a presidio della propria tre quarti ed i modenesi alla ricerca del sospirato gol. La prima grande occasione arriva al 33'. Muro viene stoppato con le cattive da Dodi (subentrato all'ex Porcari dopo una manciata di minuti), per l'arbitro, la signora Menicucci, è rigore. Ma Paganelli, portiere del Borgo San Donnino, "ipnotizza" Villanova, parandogli il tiro dagli undici metri, nè forte nè sufficientemente angolato. Si va al riposo sullo 0-0. Nella ripresa, al 21', il Carpi riesce a gonfiare la rete avversaria con Raffini, abile a scavalcare in lob il portiere parmense in uscita, ma viene fermato il tutto per off side. Il sospirato vantaggio biancorosso arriva quando inevitabilmente tutti pensano allo 0-0. Villanova, l'elemento di sicuro più tecnico a disposizione di Bagatti, tira fuori il coniglio dal cilindro, con un pregevole tiro su punizione sul quale Paganelli nulla può. È il 42', il Borgo ci prova fino all'ultimo a raddrizzare il risultato, ha pure una chance a tempo quasi scaduto ma Vanni spreca tutto al 47'. Finisce 0-1.