Borgo San Donnino - Bagnolese 0 - 0 | I reggiani sbagliano un rigore all'82'

Reti inviolate tra Borgo San Donnino e Bagnolese. Fioccano le occasioni, da una parte e dall’altra, per tutti i novanta minuti ed è il Borgo ad avere le migliori, perciò il pareggio lascia l’amaro in bocca. La prima opportunità passa per i piedi di Caniparoli che da posizione defilata costringe in corner il portiere avversario.

La risposta degli ospiti è di Guerra che calcia di poco a lato due minuti più tardi. Al 27’ Finocchio e Lupoli vanno vicinissimi al vantaggio, ma trovano gli avversari attenti a murare i loro tentativi. Nella ripresa cresce ancora d’intensità la squadra di Baratta che in pochi istanti va ancora vicina al gol con Vecchi e Lancellotti, ma ancora i difensori avversari fanno buona guardia. Si vede anche la Bagnolese al 52’ con Marani che colpisce la traversa, poi al 77’ ancora Lupoli impegna il portiere reggiano.

All’82’ colpo di scena: Fogliazza atterra Dembacaj in area ed è rigore per la Bagnolese: sul dischetto va Bertozzini che calcia bene ma Frattini riesce a toccare il pallone a mandarlo sulla traversa prima di vederlo uscire dalla rete. Nel finale ci provano ancora in tutti i modi i borghigiani ma senza fortuna.