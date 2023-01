Borgo San Donnino - Boretto 2 - 1 | Biancazzurri ancora primi

Sesta vittoria consecutiva per il Borgo San Donnino che continua la sua corsa solitaria in vetta alla classifica. In casa i biancazzurri vincono di misura su un Boretto combattivo. La prima occasione è infatti per gli ospiti che approfittano di un retropassaggio sbagliato dei padroni di casa e all’8’ Ennamli conclude dalla distanza impegnando Monteverdi in due tempi.

Bationo, che aveva sbagliato sulla situazione precedente, si riscatta portando in vantaggio i suoi al 12’ arrivando per primo su palla vagante e infilandola velocemente alle spalle di Zovi. Occasioni ghiotte poi per Casarini e Delporto, ma a trovare la rete al 43’ è il Boretto con Fanti che di testa insacca un bel traversone.

Solo due minuti più tardi Ferretti riporta avanti i suoi con una bellissima conclusione dalla distanza. Nella ripresa c’è solo il Borgo San Donnino in campo alla ricerca costante della rete che possa chiudere il match, ma le occasioni di Rossi e Martinez non entrano e la partita termina 2-1.