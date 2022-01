Borgo San Donnino, Bangu: "Ho colto la palla al balzo, per la salvezza serve allenarsi bene"

Il Borgo San Donnino nella giornata di ieri ha piazzato un altro colpo di mercato nell’ottica di rinforzarsi per arrivare alla salvezza. A Fidenza è arrivato Luzayadio Bangu, centrocampista del 1997 che ha già una grande esperienza e che ha giocato anche 90 partite in Serie C. Il giocatore è stato presentato alla stampa e ha parlato così della sua scelta: “Ho parlato con il direttore del progetto e dell’idea della società e ho colto la palla la balzo perché questa è una grande opportunità da sfruttare. Ho fatto il giro d’Italia e ogni società mi ha lasciato qualcosa, speriamo che questa sia un’esperienza ancora migliore delle altre. Per centrare l’obiettivo della salvezza servirà allenarsi bene e giocare le partite al massimo, il risultato dipende poi da tante cose ma bisogna prima di tutto allenarsi bene”.